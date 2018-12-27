【專家樓評】黃詠欣：銀行不跟美國加息有原因

上次提到資金流向會影響息口走勢，其實銀行更重視的是資金成本，從以下幾個數據可以反映出銀行的資金成本。



首先最簡單的就是香港銀行同業拆息(HIBOR)上升及港元定期存款利上升，便反映了銀行資金成本上升；其次是最優惠利率和1個月銀行同業拆息息差。自金融海嘯後，H/P息差長期維持4.8%高水平，近一次美國加息周展開，香港H/P息差依然維持4.5%以上，相信未來銀行會鎖定H/P息差4%以上才是合理水平。如果息差收窄，銀行便有上調P的壓力。



另外，按揭貸款淨息差，在過往幾年超過9成人士選用H按產品，最大特點是設有鎖息上限，但近年實際按揭利率持續超越鎖息上限，銀行只能根據上限收取利息，意味按揭貸款的淨息差不斷收窄，反映銀行利潤減少。



最後，可以從綜合利率反映，它是根據佔香港總客戶存款9成的零售銀行所提供的資料編制而成，這項指標是指銀行客戶存款、銀行同業存款及港元不計息活期存款等的加權平均利率，只反映平均利息支出，並未涵蓋借出貸款涉及的其他成本，如營運成本、信貸成本及對冲成本，故此銀行的實際資金成本，會比綜合利率更高。



銀行會根據上述數據，再因應自身的經營環境，作出加息的決定，例如在9月尾時H/P息差收窄至2.8%，但銀行體系結餘仍有760億港元，代表市場資金仍然充裕，故就算加息幅度也只是1/8厘。不過，有部分靠銀行同業拆息營運的中小銀行就因為資金成本大增，故加息1/4厘。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/