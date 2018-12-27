【即市分析】領展挑戰高位阻力

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：美股於12月經歷暴瀉，港股表現雖然較為硬淨，但月內仍呈反覆下行趨勢。股市表現動盪帶動資金流入避險資產，香港中華煤氣(00003)、中電控股(00002)、電能實業(00006)、港燈(02638)、領展房產基金(00823)等公用股股價均呈上行勢頭。領展今日(周四)再創下79.95元的52周新高，即市報79.8元，升1.2%。



其實隨美國進入加息周期，高息公用股的吸引力理應減弱。不過於上一次美國議息後，明年預期加息次數已由3次降至2次，加上美國總統特朗普對加息非常不滿，未來加息速度或將放緩，變相增加領展息率的吸引力。



況且外圍環境風高浪急，全球經濟面臨增速放緩危機、另英國脫歐問題、華為事件、及中美貿戰等不確定因素仍未消散，美國標指及納指一度跌入技術熊市，市場避險需求高漲，支持攻守兼備的領展逆市做好。



走勢上，10月尾其基金單位價格跌至70元邊覓得支持並反覆回升，自12月上旬起在77元至80元區間作橫行整固。後市若能以大成交突破80元，股價料可再向85元進發，回調宜守20天線77.5元。

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