樓價UPDATES：帝琴灣減價破悶局　三房戶劈百萬沽

市場氣氛未如理想，馬鞍山帝琴灣凱弦居本月買賣憑減價貨破悶局，有三房套房單位劈價100萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌逸樺園1座高層D室，實用面積614方呎，兩房間隔，以28,000元租出，實用呎租45.6元。



●薄扶林碧瑤灣24座中層B室，實用面積906方呎，兩房套房間隔，以每月3.7萬元租出，實用呎租約41元。



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九龍區



●西南九龍匯璽1B座高層E室，實用面積350方呎，一房間隔，成交月租1.75萬元，實用呎租約50元。



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新界區



●屯門新都大廈B座低層3室，實用面積442方呎，兩房間隔，減價20萬元，以450萬元易手，實用呎價10,181元。



●粉嶺帝庭軒5座低層E室，實用面積469方呎，兩房間隔，反價30萬元，以580萬元售出，實用呎價12,367元。



●沙田蔚景園2座中層G室，實用面積369方呎，兩房間隔，成交月租14,300元，實用呎租38.8元。



●粉嶺牽晴間7座高層G室，實用面積427方呎，兩房間隔，開價約620萬元，減至582萬元沽出，實用呎價13,630元。



●天水圍天愛苑A座高層14室，實用面積433方呎，成交月租1萬元，實用呎租23元。



●馬鞍山帝琴灣凱弦居7座低層B室，實用面積1,031方呎，三房套房間隔，減價約8%，以1,100萬元連車位沽出，實用呎價10,669元。



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