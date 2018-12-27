港今年新股集資額飆1.2倍　料奪全球「雙料冠軍」

會計師行安永預計，香港年初至今新股上市IPO宗數創同期歷史新高，按年升28%至205宗；合共集資2,865億元，按年升超過123%，其中三大主要上市項目來自科技、媒體及通訊(TMT)行業。香港料成為今年全球新股市場宗數及集資額最多的「雙料冠軍」。



安永預期，獨角獸企業堀起，加上香港政府大力發展創新科技及建設世界級科創平台，有利培育創科上市公司，上市熱潮將延續至明年。而聯交所改革上市規則，允許同股不同權及未有收入生物科技公司上市，H股全流通及「新三板+H股」等利好政策支持，預計明年集資額約2,000億港元。



今年全球新股市場方面，IPO宗數達1,365宗，按年跌20%，但在大型IPO支持下，集資額按年升7%至2,051億美元。以集資額計，紐約證券交易所位列第二，受惠軟銀分拆上市，東京證券交易所位列第三。



該行預料明年全球IPO市場繼續由獨角獸及大型上市項目帶動。

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