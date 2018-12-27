【專家樓評】汪敦敬：明年買樓上車時機到？

所謂「買有風險 不買也有風險」，踏入2019年，這兩方面的風險應如何評估？



最近，各位應該體會到買樓的風險，筆者認為，明年最大買的風險是空置稅引來發展商將已動工或起好了的7.5萬個累積單位爭相出貨。



如果是真的，筆者相信600萬港元以上的私樓難免要面對調整。不過，觀乎最近觀塘新盤凱滙的銷情告訴大家，降低價格是可以找到樓市谷底；同時印證到市場購買力原來是空前強勁，與97年跌市的購買力萎縮是完全不同。



如果是這樣，大多數發展商可能就會選擇支付空置稅，然後慢慢出貨。



接住，筆者想分享不買樓的風險，不買樓的風險即是說你有需要，不過大家選擇不買樓但樓價上升了，其實明年樓價上升的風險是不低的。



過去9月、10月的樓市低潮，是因為上車、財富效應與中資三大購買力同時凍結所致。這種同時凍結的情況是不可能長遠的，尤其是財富效應與中資購買力，最近有日漸復甦的迹象。



供應量如此少，如果以上兩個板塊的購買力在市場上甦醒的話，恐怕屆時上車購買力會成為競爭力最弱的一環，其實用家置業真是要掌握時機！



祥益地產總裁汪敦敬



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