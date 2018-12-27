熊市來臨？美股專家︰往績顯示今次似調整

外國傳媒報道，擅長於以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，雖然近期美股調整幅度顯著，標指及納指均一度陷入熊市(高位累挫兩成)，但若根據往績，目前或許仍是屬於調整市多於熊市開始。



他指出，歷來多數熊市都是不知不覺來臨，很少是急速地到來，反而調整市更有機會是直線向下。若以道指過去80年的熊市首3個月歷史來看，即股市見頂後3個月內，平均跌幅僅9%，並非今次由10月3日見頂以來累瀉18.3%。標指則由9月20日的新高累瀉19.8%；納指由8月29日的新高累挫23.6%。



為何歷次熊市首3個月的累積跌幅都偏向輕微？他表示，原因不難解釋，就是市場一開始都偏向不認同是熊市，反而認為是撈底機會，股市愈跌，就有愈多資金撈貨。



回顧2007至2009年的熊市，標指自2007年10月9日見頂後的首3個月是累挫10%；道指則累跌11.1%，當時市場大部分分析是調整。若再回顧2000年科網爆泡，當時熊市首3個月標指累跌5.6%；道指累挫6.4%。換言之，相對2000年及2007年，兩次經歷都與今次很不同。



Hulbert指出，過去20年，有不少股市短期調整較今次更「熊」，惟事後均證明不是熊市來臨。當然，或許你會爭論1987年「黑色星期一」美股單日暴冧兩成；1990年7至10月亦跌至熊市。不過，這些「熊市」只是維持了3個月左右就完結了。

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