【即市分析】美股大上大落　港股相對理性？

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：美股連日大幅波動，雖然道指昨晚升逾千點，創下歷來最大單日上升點數，但背景是連日大幅下跌後所作出的技術性反彈而已，絕非顯示後市可以變得樂觀。



相反，從美國總統特朗普評論財金政策的態度任性，不顧後果，可以想見，在美國經濟增長持續放慢之下，正所謂「家衰口不停」，來年美股都難有寧日。



季內資金持續流出美股，幾可以肯定，即使本月美國聯儲局加息，顯然亦改不了資金流走的趨勢。資金流出美元區，都要找落腳點。隨着內地定調各項穩經濟措施，內銀資本得到充實，民營經濟得到補底，內房調控因應地方差異理性調節，有望吸引長線目光。雖然近期仍時不時傳來有企業出現違約等消息，但總體情況可控，平安過得到年關，又叫做捱過一個挑戰。



展望明年，內地經濟雖然仍備受考驗，尤其是首季中美貿易談判結果勢成焦點。但整體上還是不容過於悲觀，特別是美股大幅波動，理論上可增加雙方達成共識的機會。社科院預計，明年內地GDP增長仍超過6%；美元回軟下，人民幣有喘息機會；加上各項穩政策逐漸發揮成效，未來一季可視為布置A股的一個好時機，以迎接明年中起三家國際指數或增配或新納A股指數於旗下指數系列，帶動新錢流入內地。



在這個環境之下，港股近期的表現亦似乎相對理性。美股大跌，港股跟跌但跌幅可控；美股現報仇式反彈，港股未有全跟。相信未來港股表現會睇A股多於美股氣候，投資者可以因應本身的持倉風險，留意長線部署實力重磅中資股的機會，其中騰訊控股(00700)仍是長倉中不可少的重點個股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

