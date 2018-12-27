【瑞銀推介】兩手準備考慮恒指購沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：平安夜當日美股急跌超過600點收市，拖累日經在聖誕節當日急挫超過1,000點收市，投資者正人心惶惶之際，美股在聖誕假期後戲劇性反彈超過1,000點，漲近半成。



港股受惠於周四(27日)假期復市高開約200點後在高位爭持，之後反覆回落，午後更出現倒跌，領跌的包括周四早上曾升超過3%的中國石化。根據瑞銀即市交易紀錄，午後熊證開始錄得資金流入，但如果投資者擔心牛熊證的收回風險，認股證或較為可取。



如投資者看好恒指，可留意認購證(15858)，行使價27,500點，2019年4月到期，有效槓桿約12倍。相反，如投資者看淡，可留意認沽證(13962)，行使價24,200點，19年4月到期，有效槓桿約9.9倍。



另外油價周三(26日)亦出現急劇反彈，紐約期油上試47美元一桶，布蘭特期油亦見過55美元一桶水平。油價走勢波動，或為油股帶來炒上落的空間，中國石油周四曾重上5元之上，而中國海洋石油更曾上試12港元水平。



如投資者看好中石油，可留意認購證(28288)，行使價5.88元，2019年3月到期，有效槓桿約13倍。



如投資者看好中海油，可留意認購證(24981)，行使價13元，2019年9月到期，有效槓桿約4.6倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2018 。版權所有。



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