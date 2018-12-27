【市後重點睇】美匯企96.8　道期偏軟

美匯指數企96.8；圓匯在111關口反覆；歐元兌美元報1.138；英鎊報1.265。港匯報7.833。人民幣在岸(CNY)及離岸價(CNH)處6.89水平。金價報1,268美元。國際油價跌逾1%，布油報53.8美元，紐油報45.69美元。道指期貨跌167點。



●市後關注點

-21:30 美國12月22日當周首次申請失業救濟人數

-22:00 美國10月FHFA房價指數

-23:00 美國11月新屋銷售，12月諮商會消費者信心指數

-周五凌晨05:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報



●恒生指數全日跌172點或0.67%，報25,478點。http://bit.ly/2VdAPMq

-中石化倒跌逾3%，附屬兩高管停職。http://bit.ly/2Q0NjmJ



●A股快報：滬綜指收跌15點，創逾4年新低。http://bit.ly/2CA9xZh



●歐股開市個別發展。



●亞洲股市：日經收漲750點，澳股升1.8%。http://bit.ly/2Q1WKlH

-日本指數期貨緊急保證金追繳通知再被觸發。http://bit.ly/2RkiGND



●【大師午間教路】上落格局未變！http://bit.ly/2EOt8pW



●【股匯攻略】紐約期油候低吸納。http://bit.ly/2QS6dBy



●【即市分析】美股大上大落，港股回歸理性。http://bit.ly/2EOcszX



●俄羅斯踢爆油價下跌真相！無懼每桶40美元維持1年。http://bit.ly/2BFBVY3



●外匯攻略︰美元兌日圓料於111水平震盪。http://bit.ly/2Tbfj91



●大和報告：明年日本信貸市場或能經受海外風險衝擊。http://bit.ly/2GFcbkA



●日本央行維持1月份買債規模不變。http://bit.ly/2GGHATv



●SWIFT︰人民幣國際支付佔比排名回到第五。http://bit.ly/2EQkVlZ



●WeChat Pay HK接通內地80多萬家商戶跨境支付。http://bit.ly/2RhIhXp



●意民粹可牙癢？歐盟容忍法國明年赤字率超過3%。http://bit.ly/2GUEBqX



●華為危機︰以5年時間，全方位提升軟件工程能力。http://bit.ly/2VcsvfR



●熊市來臨？美股專家︰往績顯示今次似調整。http://bit.ly/2BIQ4UA



●新盤部署：凱滙2期暫錄逾1100票，超購4倍。http://bit.ly/2ENE9bS

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