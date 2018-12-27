【fb直播】港股先高後低有古怪？陳偉聰咁樣講...

港股假期後復市，最初都承接到外圍升勢，上過25,900點，不過午後急跌！期指結算過後形勢更兇險？



國際油價抽升，以為「三桶油」會由頭升到尾，偏偏中石化(00386)午後又傳出壞消息，旗下兩名高管疑因巨額交易虧損遭停職，油股切勿輕舉妄動？



有傳金融委批准內地商業銀行發行被喻為「補血神器」嘅永續債劵，四大內銀隨即有追捧！神器威力有幾大？依家追入未算遲？



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