【今日破位表】華為中興或再被針對　鐵塔衝高回落

美股上演絕地反擊，三大指數全線飆升，帶動恒指今日(周四)高開167點，惟午後由升轉跌，收報25,478點，跌172點，成交額561億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有10隻，股價創52周新低的股份有151隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



5G概念近期吸引投資者眼球，帶動中國鐵塔(00788)由1.13元低位持續抽升，至今日再創下1.57元的52周新高。惟消息指，美國總統特朗普擬發布行政命令，禁止美國企業使用華為及中興通訊(00763)生產的電訊設備，相關概念股即現沽壓，鐵塔收市要跌3.3%，報1.46元。



國際油價大幅反彈，今日一度帶動油股回升，不過午後普遍隨大市回軟。其中，市傳中石化(00386)傳出同系公司兩名高層被停職，以致股價顯著受壓，日內創下5.68元的52周新低，收跌4.6%，報5.7元。

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