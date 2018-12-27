中國海外逾80億元奪啟德第3幅跑道地

上周截標的啟德第4B區2號地盤，據地政總署公布，該地盤以逾80.33億港元批予中國海外發展(00688)。該公司為出價最高的投標者。以該地可建樓面約59.4萬方呎計算，每方呎樓面地價約13,523元，呎價較對上一幅跑道區地皮低約12.7%。



該地上周接獲6份標書。主要吸引本地發展商入標，如新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)、華懋集團。表明合組財團形式入標，則有會德豐地產夥恒基地產(00012)、帝國集團及新世界發展(00017)的合資財團，而嘉華國際(00173)就夥拍信和置業（00083）入標。



資料顯示，啟德舊機場跑道第一幅地皮第4B區3號地盤於11月上旬，僅以83.33億元批出，每方呎樓面地價約1.45萬元，中標財團為會德豐地產夥恒基地產、帝國集團及新世界發展。



至於第二幅地皮第4B區4號地盤，則於11月中以以89.067億港元批出予高銀集團，每方呎樓面地價15,497元。

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