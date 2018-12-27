專家：中國未管理好「軟實力」　全球倘歸邊遭經濟孤立

外國傳媒報道，資深金融市場從業員、長期觀察中國市場、著有《紅色資本主義：中國非凡崛起之下的脆弱金融基礎》一書的獨立分析師Fraser Howie警告，若中美關係變質至要重塑全球政治及經濟模式，當一眾其他國家需要「歸邊」時，可能有很多國家會選擇與美國結盟。



他指出，中國改革開放已40年，縱使不少亞洲國家因背靠中國而變得富有，但中國並沒有建立及管理好「軟實力」。他說：「中國在過去30多年的經濟增長之中，確實讓不少依靠它的亞洲國家變得富裕，但未至於能與它們成為朋友。我認為這是中國軟實力的弱點，令其他國家是害怕中國，多於朝着友善而行。」



事實上，在過去40年，中國由赤貧到成為全球第2大經濟體，無論在經濟、政治、科技上，都深入了亞洲各國，很多人將這視為對美國的威脅。美國聯邦調查局(FBI)局長Christopher Wray早已說：「中國的目標很簡單，就是要取代美國，成為全球最大的超級力量。」新加坡總理李顯龍早於去年10月已說，新加坡與中美兩國的關係，也取決於「中美關係如何發展」。如果中美持續緊張，即使雙方沒有明說，新加坡也能感受到要求「歸邊」的壓力。

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