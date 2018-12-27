全球經貿戰：中國經濟數據轉差　明年影響恐更廣

外國傳媒報道，雖然美國總統特朗普在今年7月打響中美貿易戰第一槍，惟至今約6個月，沒有明顯影響，反而對華貿赤創新高。不過，經濟學人智庫中國首席經濟學家Tom Rafferty警告，縱使目前沒有看到關稅對中國經濟的直接衝擊，但相信2019年會看到，料全球需求將下降一、兩個檔次。



在中美貿易戰下，中國製造業及出口挑戰加劇；這原是推動中國經濟增長的兩個動力，意味中國經濟堪憂。2018年中國國內生產總值(GDP)增長已跌至20多年最低、消費者信心正下降，貿易憂慮更加劇不明朗因素。



事實上，近期中國經濟數據不太理想，例如周四(12月27日)公布的工業企業財務數據顯示，今年1至11月，全國規模以上工業企業利潤增速較1至10月放緩1.8個百分點，為2015年12月以來首次收縮。



出口方面，中國9月出口按年增長14.4%，10月增長15.6%，惟11月增長大跌至5.4%。



更甚的是，廣東省是中國最大出口地區，10月開始停止發布商業活動指數，9月該省採購經理指數(PMI)是最後一次公布，數值為50.2，僅略高於50的「盛衰分界線」。



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