力谷內需！安倍晉三暗示日本企業應加薪5%

日本傳媒報道，日本首相安倍晉三在經濟團體聯合會的會議上致辭時表示，希望商界能夠對員工加薪，並且特別提及1989年日本勞工平均加薪達5%的水平，以此「暗示」商界參考當年的加薪幅度。



報道稱，過去6年安倍亦有呼籲商界加薪，去年他曾罕見地明確地建議企業加薪3%。而今年他則表示，為了顧及各企業，會避免提出具體建議數字，但他仍引用過去的歷史作出暗示。



經濟團體聯合會今年2月時統計，去年日本大型企業的加薪幅度僅為2.53%，仍未及安倍要求，惟已經是過去20年以來最大的加幅。



分析指出，由於日本明年10月將消費稅由目前8%上調至10%。參考以往歷史，上調消費稅很大可能會降低國民的消費意欲，甚至拖累經濟增長，故安倍或希望商界能以加薪促進消費，抵消加稅帶來的負面影響。

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