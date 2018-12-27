聯交所股權變動資料顯示，中國人壽(02628)於12月20日獲摩根大通增持1,050萬股，最新持股數目約4.51億股。



中國外運(00598)於12月21日獲摩根大通增持329萬股，最新持股數目約1.51億股。



康哲藥業(00867)於12月27日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.89億股。



藥明康德(02359)於12月20日獲摩根士丹利增持85萬股，最新持股數目2,757萬股。



石四藥集團(02005)於12月21日獲China Pharmaceutical Company Ltd增持80萬股，最新持股數目約7.4億股。



石藥集團(01093)於12月24日獲True Ally Holdings Ltd增持200萬股，最新持股數目約13.52億股。



美麗華酒店(00071)於12月20日及21日獲李兆基合共增持7萬股，最新持股數目約3.36億股。



長城汽車(02333)於12月20日及21日獲魏建軍合共增持504萬股，最新持股數目3,001萬股。



華晨中國(01114)於12月20日獲摩根大通增持239萬股，最新持股數目約3.55億股。



中國優質能源(01573)於12月20日獲赫章縣人民政府增持117萬股，最新持股數目約1.65億股。



中國太保(02601)於12月21日獲貝萊德增持97萬股，最新持股數目約2.5億股。



西部水泥(02233)於12月24日獲GIC Private Ltd增持249萬股，最新持股數目約3.26億股。



中國通號(03969)於12月21日獲貝萊德增持23萬股，最新持股數目9,848萬股。



創夢天地(01119)於12月24日獲瑞信集團增持50萬股，最新持股數目7,659萬股。



京能清潔能源(00579)於12月19日獲中國再保險(01508)增持649萬股，最新持股數目約6.25億股。



路勁(01098)於12月21日及24日獲惠記集團(00610)合共增持26萬股，最新持股數目約3.2億股。



佳源國際控股(02768)於12月19日及20日獲Mingyuan Group Investment Ltd合共增持34萬股，最新持股數目約13.77億股。



共享集團(03344)於12月19日獲Gold Train Investments Ltd增持405萬股，最新持股數目約34.1億股。



時計寶(02033)於12月21日獲譚芬虹增持16萬股，最新持股數目約14.62億股。



金達控股(00528)於12月21日獲Kingdom Investment Holdings Ltd增持25萬股，最新持股數目約2.99億股。



中海重工(00651)於12月20日、21日及24日獲李明合共增持1,002萬股，最新持股數目約17.77億股。



億都(國際控股)(00259)於12月24日獲李國偉增持16萬股，最新持股數目約6.51億股。



合生創展集團(00754)於12月21日獲朱桔榕增持100萬股，最新持股數目201萬股。



德基科技控股(01301)於12月24日獲蔡鴻能增持5萬股，最新持股數目約3.66億股。



慧聰集團(02280)於12月24日獲劉軍增持15萬股，最新持股數目7,805萬股。



長江製衣(00294)於12月21日獲陳永奎增持10萬股，最新持股數目2,344萬股。



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中金公司(03908)於12月21日被摩根大通減持104萬股，最新持股數目約1.03億股。



敏實集團(00425)於12月21日被摩根大通減持214萬股，最新持股數目5,568萬股。



濰柴動力(02338)於12月20日被摩根大通減持423萬股，最新持股數目9,569萬股。



鞍鋼股份(00347)於12月21日被摩根大通減持424萬股，最新持股數目7,377萬股。



標智新經濟50(03182)於12月19日被花旗集團減持78萬個基金單位，最新持有基金單位數目為零。



金山軟件(03888)於12月19日被FMR LLC減持132萬股，最新持股數目約1.22億股。



長飛光纖光纜(06869)於12月21日被Dorjee Frank Franciscus減持12萬股，最新持股數目38萬股。



利時集團控股(00526)於12月24日被Mighty Mark Investments Ltd減持3,030萬股，最新持股數目約18.86億股。



新晨動力(01148)於12月21日被Templeton Asset Management Ltd.減持105萬股，最新持股數目8,935萬股。



美聯集團(01200)於12月21日被Hosking Partners LLp減持25萬股，最新持股數目5,020萬股。



美臻集團(01825)於12月27日被Sesame Capital減持193萬股，最新持股數目4,780萬股。



聯華超市(00980)於12月27日被ICBC International Asset Management Ltd減持60萬股，最新持股數目2,558萬股。

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