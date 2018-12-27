市場別忽略！2019年重大風險依然是「他」

外國傳媒報道，目前不少投資者及企業家都忽略了2019年一個重大金融市場風險因素，就是美國總統特朗普可能遭到彈劾！



目前金融市場大部分人士都認為2019年是艱難的一年，風險因素包括聯儲局加息、中美貿易戰可能升級等，這都是耳熟能詳的負面因素。不過，較少人談及特朗普遭彈劾，主因是11月中期選舉之中，重奪眾議院控制權的民主黨人仍未上任，他們要在2019年才正式掌權。



諮詢公司McLarty Associates高級顧問Steven Okun表示，彈劾總統本身不是大問題，能夠成功的機會亦不高，但問題是一旦遭提出，箇中的政治討論會拖累政府處理其他問題，對商業活動而言是重大風險，屆時商家要投資與否呢？



他預期，民主黨人在明年一定會在彈劾問題上做一些動作，尤其是特朗普在競選總統時是否給予數位女士金錢。目前美國政治環境已影響到商業決策，一旦特朗普遭動議彈劾，屆時可能更難以集中精神處於其他經濟問題，將是2019年重大風險。



至於目前美國部分政府部門因墨西哥邊境牆經費問題而暫時關門，Okun認為，相關問題料要等待至明年1月7或8日才有望解決。他坦言：「2019年事後可能會證明2018年原來已相對平靜...我從未對美國商業活動如此緊張。」



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/