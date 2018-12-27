內房有望轉勢？專家：至少30城市可能放鬆調控
2018年12月27日 19:12
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(中新社圖片)
外國傳媒報道，12月至今暫有3個中國內地城市放鬆了房地產市場調控措施。隨着樓市降溫，市場預期將有更多地方會對樓市「鬆綁」。
報道指出，住建局官員周四(12月27日)證實，約有800萬人口的湖南省衡陽市暫停執行商品房監製手續；之前廣州和菏澤的樓市調控均略有放鬆。
專家指出，這預示着最少有30個城市的調控措施可能會出現輕微放鬆。瑞銀早前亦預計，一些城市將在2019年將放寬樓市限制。
以下是一些樓市鬆綁消息：
●12月26日，湖南衡陽暫停執行商品房監製
●12月25日，廣東廣州在毗鄰城市購買首套房可用廣州公積金貸款
●12月19日，廣東廣州允許個人購買特定商服類物業
●12月18日，山東菏澤取消購房兩年後才可上市交易的規定
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