盤點10大2018年「執笠」的明星初創企業

創業難，能在多變的商業社會中站穩卻就難上加難。TechCrunch報道指，趁2018年即將過去，盤點10大今年「執笠」的明星初創企業，並娓娓道出它們為何最終要落得如此收場。



1.Theranos (始創年份：2003年)

融資總額：14億美元

總部：紐約

Theranos可說是一個沒有美好結局的傳奇，其創始人伊麗莎白·荷姆斯於2003年成立Theranos，宣稱在血液檢測方面取得突破。只需一滴血就能檢驗出廿多種癌症。隨後31 歲的她成為世界上最年輕的白手起家億萬富豪，被外界稱為「女版喬布斯」，可謂風光無限。



Theranos累計總融資14億美元，最高估值達100億美元。不過，至2015年，專業醫療人士開始質疑Theranos的血檢方法。翌年，美國證券交易委員會開始進行調查，最終判定公司乃大規模欺詐。今年9月，公司終於宣布倒閉，荷姆斯同意支付50萬美元的罰款，同時10年之內不得擔任上市公司高管或董事。



2.Airware (始創年份：2011年)

融資總額：1.18億美元

總部：三藩市

Airware為企業提供商用無人機雲端系統，幫助建築、礦業和其他企業客戶使用無人機檢查設備是否有損壞。他們亦嘗試設計自主品牌無人機，但最終發現無法與中國大疆(DJI)等行業巨頭抗衡，結果耗盡資金下，倒閉收場。



3.Bluesmart (始創年份：2013年)

融資總額：2560萬美元

總部：紐約

智能行李箱製造商Bluesmart僅一項禁令就被迫上關門的絕路。去年12月，美國聯邦航空局下令禁止配鋰電池的智能行李箱，今年年初，航空公司開始全面執行這項禁令。



該公司的智能行李箱曾被投資者看好，而公司亦把全部身家押注在智能行李箱上，當禁令開始施行的時候，公司找不到轉型的空間。最終，他們結束所有的銷售和製造，剩下的技術、設計和知識產權賣給了傳統箱包巨頭TravelPro 。



4.Blippar (始創年份：2011年)

融資總額：1.317億美元

總部：倫敦

Blippar是擴增現實(AR)行業的先驅，但不幸的是，到現在還未被主流市場接受。儘管今年早些時候他們又籌集到一筆資金，但很明顯，虧損的速度比客戶增長的速度快得多。



5.Doughbies (始創年份：2014年)

融資總額：76萬美元(種子輪)

總部：三藩市

Doughbies是獲得500 Startups投資的烘焙連送遞服務的初創公司，有「蛋糕坊界Uber」之稱，但在今年7月23日，就宣布停止營業。最慘情的是倒閉並不因為公司缺錢了，實際上Doughbies還有盈利；問題是兩位創始人不堪投資者施加的巨大壓力而不想幹下去。



6.Lantern (始創年份：2012年)

融資總額：2150萬美元

總部：三藩市

數度嘗試出售公司未果後，心理健康平台Lantern宣布關閉。Lantern的業務就是基於手機App為用戶提供個性化的心理輔導，排解壓力和焦慮。儘管他們是這個領域的先行者，但還是無法找到足夠的客戶維持營運。



7.Lighthouse AI (始創年份：2014年)

融資總額：1700萬美元

總部：紐約

智能安防攝像頭製造商Lighthouse AI，讓用戶使用自然語言控制監控視頻的回放，但面對市場競爭者多，而且他們並又未能成為消費者的第一選擇，在資金耗盡下，公司終於宣布關門。



8.Mayfield Robotics (始創年份：2015年)

融資總額：未披露

總部：雷德伍德

從德國博世(Bosch)獨立出的公司Mayfield ，製造了可愛的家用機械人Kuri。然而在7月，公司宣布將停止生產Kuri，隨後宣布Kuri將完全終止營運。Kuri可愛但實用性被質疑，相信是主要「死因」。



9.Rethink Robotics (始創年份：2008年)

融資總額：1.495億美元

總部：波士頓

由iRobot聯合創始人Rod Brooks和前麻省理工學院CSAIL員工研究員Ann Whittaker創立的Rethink，曾是工業機械人領域的翹楚，打造出Baxter和Sawyer兩款吸引眼球的協作機械人。



不過，即使公司團隊擁有傑出頭腦和近1.5億美元的資金，Rethink還是無法賺取足夠的利潤來維持營運。



10.Telltale Games (始創年份：2005年)

融資總額：5440萬美元

總部：聖拉菲爾

在過去的幾年，Telltale Games似乎重新塑造了冒險遊戲。他們讓《行屍走肉》、《權力的遊戲》和《蝙蝠俠》等人氣巨作成為玩家控制情節、決定結局的人氣遊戲。他們還與 Netflix合作，推出基於《我的世界：故事模式》的互動影片。



不過Telltale的內部管理十分混亂。去年11月公司解僱90名員工，今年9月又遣散250名員工。雖然還有零星員工，但Telltale已經名存實亡。



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