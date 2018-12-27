全球經貿戰：中美下月談判　消息指美方仍未知想點

外國傳媒報道，中美將於下月初在北京舉行貿易談判。報道指出，中國已付出大量努力，希望結束與美國的對峙，惟目前還不確定措施是否已經足夠。



自從中美領導人會面後，近期中國已取消了對美國汽車的額外報復關稅、正起草防止強制技術轉讓的法案、降低了700餘種產品的進口關稅，以及恢復購買美國原油、液化天然氣和大豆。



有消息人士透露，中國官員一直不斷與美國接觸，以確定還需採取甚麼行動，才能在1月談判中取得進展。他們表示，中國官員感到美國也不清楚自己想要甚麼。消息又指，中國希望美國取消已生效的懲罰關稅，並不再實施新關稅，但懷疑美國在同意之前，會提出更多前提條件，中國官員亦正研究其他報復措施，以防談判破裂。



有消息人士早前透露，在1月7日的一周，美國副貿易代表Jeffrey Gerrish將率領特朗普政府的團隊前往北京，成員包括財政部負責國際事務的副部長David Malpass。中國商務部發言人高峰在周四(12月27日)舉行的例行新聞發布會上證實，雙方確實已做了面對面磋商的具體安排，惟未提供具體日期。

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