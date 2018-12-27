「講股」點止得特朗普？原來仲有呢堆美國總統...

美國總統特朗普周三(12月26日)形容美國企業是全世界最出色，同時認為近期跌市為投資者提供龐大的買入機會。儘管他身為總統談論股市估值似乎並不適當，但原來近數屆美國總統如卡特、列根、克林頓及喬治布殊，先後於能源危機、八七股災、亞洲金融風暴及金融海嘯期間評論股市。



自從特朗普上任之後，就股市表現於Twitter推文最少35次，並且吹噓美股之前迭創新高是其政績之一。



不過，最經典例子是前任總統奧巴馬於2009年3月，當道指1997年來首度跌穿7,000點，以及標指瀉至1996年10月以來最低水平之際，他向記者表示股市市盈率開始跌至一個可能是買入的好機會。之後6日美股見底反彈，牛市延續近10年，標指累積回報超過250%。



艾奧瓦州立大學政治教授施密特表示，總統評論股市並非聞所未聞，即使普遍不認為是好事。然而他自己於2009年跟從奧巴馬的意見入市，透過401k退休戶口買入一些精選股票，證明極具價值，又透露特朗普日前評論股市之後，買入能源股。



羅徹斯特大學政治及商業管理助理教授莫里普認為，與其他前總統不同，特朗普將其經濟政績押注股市身上，從這角度看，他鼓勵人們買入股票絕對不能稱為瘋狂。

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