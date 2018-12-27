熊貓綠能擬引入策略股東　周五復牌

熊貓綠能(00686)公布，訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，公司擬向華青、招商新能源集團、華融、歐力士，以及亞太配售股份，各自擬按認購價分別認購不超過32.07億股、13.51億股、9.38億股、6.85億股，以及3.57億股。



公司已向聯交所申請，股份於周五(12月28日)上午9時正起於聯交所復牌。



公司指出，華青為國有企業青島城投的投資平台公司。青島城投其中一項主要投資為投資於清潔及可再生能源，尤其是中國的太陽能。華青告知董事，其認為熊貓綠能投資可再生能源發電站與其投資策略相符。華青認為，投資將有助為青島城投帶來協同效應。



另一方面，董事認為，青島城投為一家成熟的國有企業，於清潔及可再生能源投資方面具備豐富經驗及專業知識，引入青島城投作為公司的策略投資人，將可加強於中國清潔及可再生能源領域的競爭力。

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