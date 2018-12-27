他2018年回報逾兩成跑贏99%基金　怎看2019年？

2018年公認為投資十分艱難的一年，沒有一項資產表現突出，有基金經理甚至坦言是過去50年以來最難玩。惟凡事總有例外，今年仍有基金經理錄得逾兩成回報，可謂跑贏99%同業。



外國傳媒報道，管理逾5億美元資產的Artisan Thematic Fund投資組合經理Chris Smith在截至今年11月底，過去12個月回報竟然高達20.59%，跑贏超過99%同業，他又怎看2019年呢？



他的成功秘訣在於看中某個趨勢後，就買入當中的「龍頭股」，然後作較長期持有。他現時預測，2019年最大的投資主題是「數據貨幣化」，即企業透過賣數據會賺到可觀利潤。該類企業「龍頭」是Google及Facebook，它們都擁有着龐大的用戶數據，這些數據可以拿出去變賣，同時又能透過廣告和搜查功能，產生穩定的收入。不過，他說：「我們不是單看這些，而是更深入地看下一階段。」



除了上述兩企，他表示，芝加哥商品交易所集團(CME Group)及洲際交易所集團(ICE)，都擁有着龐大的交易數據，它們目前逾半收入都是透過賣數據給其他研究機構。如此類推，投資者亦可以買入金融類、消費類、科技類等，可以涉及「數據貨幣化」的公司，如是者，投資組合自然可以變得更多元化。由於它們之間相關度不高，可以達致平衡風險之效。



註：香港投資者或許亦可看看，哪類企業能做到「數據貨幣化」。

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