美科技股跌勢難止　專家料Apple股價再挫25%

近日納指見熊，美國科技股深陷跌勢，蘋果公司(Apple Inc.)亦難於幸免。股票研究和市場情報公司Pelham Smithers Associates(PSA)表示，對Apple的估值預測仍較現時股價為低，Apple股價或會再跌25%。



PSA的聯合始創人兼董事總經理Pelham Smithers認為，由於與晶片生產商高通的法律訴訟、智能手機市場疲弱及貿易戰等因素，該公司的股價或會再下跌。他亦特別提到，由於法律訴訟，有部分型號的iPhone在某些司法管轄區已被禁止出售。



惟他亦指出，Apple股價下跌亦會為投資者帶來買入的機會，並預期到2019年尾或2020年時，該公司或會公布其5G計劃，屆時行業前景亦會更為清晰。他認為，5G將成會Apple未來發展的關鍵。



儘管科技股已陷入熊市，但有外媒統計了眾多分析師的評價，43位分析師給予該股「強烈買入」、「買入」或「持有」的建議評級；並且無一人建議「賣出」或「強烈賣出」。同時，這些分析師對Apple的平均目標價則為215美元，較周四(27日)凌晨的收市價157.17美元高36.7%。

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