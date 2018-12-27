新股專輯：工程承包商JBB Builders再遞申請

馬來西亞工程承包商JBB Builders International周四(12月27日)向聯交所再次遞交上市申請，同人融資為獨家保薦人。



據初步招股文件，該公司至2018年11月30日，已分別完成總計28個及9個海上建築合約和樓宇及基礎設施合約。於2018年11月30日，分別擁有7個及13個進行中的海上建築合約和樓宇及基礎設施合約。客戶包括來自馬來西亞、日本及中國的承包商及發展商。



截至2018年6月30日止年度，盈利2,307.7萬馬元(下同)，按年增加8.67%；收入按年上升4.61%至5.37億元，其中85.3%來自海上建築服務業務。



集資所得將用於悉數結付從海上運輸服務分包商購買一艘二手運砂船的代價；購置新的陸基機器；滿足未來項目的履約保證金要求；升級資訊科技及項目管理系統；增聘及擴大樓宇及基礎設施工程管理團隊；營運資金用途及一般企業用途。

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