彭順國際(06163)發盈警，預計截至10月31日止年度錄得虧損淨額，2017年同期則錄得溢利淨額。集團預期虧損主因是確認減值虧損約270萬美元，以及業務毛利率受馬來西亞元兌外幣匯率升值影響而下跌。



另外，集團指出，全資附屬公司順豐客車早前於新山的馬來亞高等法庭，向一名馬來西亞客戶及其控股公司發出令狀，要求被告人就順豐客車供應及交付的貨物償還約1,088萬馬來西亞元(約270萬美元)。於今年8月，有關案件於新山的馬來亞高等法庭審理，而順豐客車成功獲得被告人敗訴的簡易判決。儘管已多次嘗試向被告人收回未償還款項，惟於10月及11月，順豐客車分別向被告人提出並送達清盤呈請，直至目前尚未與被告人就償還上述款項達成還款協議。



根據評估，由於有關應收款項可收回性預期將極微，故公司可能對該筆截至10月31日止年度的未償還款項作出撥備。

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