黃國英：選股是王道　鎖定兩大主題

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，討論股市是其中一個最無聊的事情，其實不外乎等於賭波的讓球盤，只有上盤和下盤兩款，命中率和出錯機會五十五十。可是當升跌揭盅之後，總有無數解釋可以去將事情合理化，馬後炮的言論中，卻很少有值得記存的教訓，因為命中的理由，通常都是靠鬥長命這個絕招。



例如美股終於出現報復式反彈，在市場中要撈底成功極之難，以近期波幅，只要買早一日已經痛苦不堪，早幾日更加隨時已經是回天乏術。可是口水Call卻很易做，平安夜低成交大跌，機械人操盤主導，愈低愈沽構成超賣不可作準，然後年尾粉飾櫥窗等等。其實講得如何動聽亦無用，最重要是落場的盈虧。



真正王道必然是選股，就算經濟有周期，股市有周期，頂級好公司防禦能力及復原能力都遠遠拋離中小企業，而即使是初創企業，低潮亦可以是發圍機會。



當年Tesla便是藉着金融海嘯，傳統車廠陷入困境而早着先鞭，建立品牌地位。即使最理想入市時機未到，也應該密切留意企業發展，而不是一味去看那幾條指數平均線。



散戶喜歡賭，評論員投其所好，所以市場才充斥買大細的指南，何況賭上落遠遠比選股容易，更快呃like，所需的工夫又不多，於是選股逐漸失傳。



雲計算及精明消費應該是當今兩大主題，技術走勢亦可算對辦，一直守得好，跌浪尾段終於失守，之後卻彈得快。可是只要指數又跌幾個百分點，大家便抵受不住痛苦的話，那麼就無謂多講，離場便算。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

