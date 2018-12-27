為何要關注1月市況？倘跌市　100%預示未見底

外國傳媒報道，《股票交易員年鑑》(Stock Trader's Almanac)的數據顯示，自1950年起，每年1月的市況能74.6%預示全年股市升定跌！若撇除一些近乎沒有變幅的1月，其準確度更達86.6%。因此，目前交易員都關注美股2019年1月如何發展。



不過，縱使上述機會率達七成、甚至八成，惟2018年就失準了，因今年1月標指升5.6%，目前則暫時累瀉7%。不過，1月市況仍值得關注，事關自1950年以來，只要1月是跌市，100%預示當年未見最低位，即調整市未完，無一例外！問題是熊市開始、延續熊市、較為平穩，抑或最少跌10%而已。



舉例來說，2008年1月是史上表現最差，結果標指當年挫累38%，為上世紀大蕭條以來最慘。2009年、2010年、2014年雖然全年標指有升幅，但當年股市底部全部不是1月，即預示調整市未完。

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