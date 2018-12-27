回顧與展望︰資助房屋遭瘋搶　富榮做價破千萬

在全城搶入市帶動下，二手資助房屋市場亦失控，今年不但驚現「千萬居屋」，公屋實用呎價更逼近1.9萬元，媲美私人住宅。



居屋市場於今年中到達頂峰，旺角富榮花園17座中層A室三房戶，實用面積592方呎，7月於已補價自由市場賣1,065萬元，呎價達17,990元。據悉，新買家為同區人士，睇樓僅約兩周即入市，因鍾情奧運站區屋苑，相類私樓樓價均逾1,300萬元，因而轉投居屋市場。



至於深水埗居屋樂年花園樓價同樣撲千萬，該屋苑2座高層A室，於自由市場以980萬元放售，於年中時在零議價之下轉售，以實用面積624方呎計，呎價15,705元。



除居屋外，過往被視為基層市民上車希望的二手公屋，樓價亦搶到癲。黃大仙鳳德邨碧鳳樓中層20C室，實用面積147方呎，屬開放式間隔，6月於自由市場以約278萬元登記售出，每方呎約18,912元，不但貴絕全港同類物業，呎價更追貼藍籌屋苑水平。原業主持貨僅約3年，趁辣招鬆綁後沽貨，帳面速賺約90萬元，升值約48%。



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