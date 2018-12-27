回顧與展望︰日出康城賣逾3600伙　吸金300億元

上車需求強勁，帶動2018年新盤市道仍算活躍，不少主打中小型單位的大型項目登場，普遍均錄理想銷情，當中以將軍澳日出康城表現最突出，區內3個新盤年內合共沽出逾3,600伙，成全港新盤交投最多地區，吸金高達300億元。



據一手銷售資訊網資料，今年開售的大型新盤中，以會德豐地產的日出康城MALIBU成績最突出，項目涉1,600個單位，3月開售時，首兩天極速沽清推出的750伙，之後加推單位亦保持反應踴躍，單月速售逾1,370伙，至今已累沽約1,560伙，吸金約145億元，現僅餘數十伙待售。



至於同區由南豐集團發展的LP6，涉2,392伙，屬本年推售最大規模樓盤，該盤至今已售約1,550多伙，套現110多億元。而新鴻基地產(00016)的同區晉海II，年內亦售出逾500伙，涉額約45億元。



同時，期內各區豪宅承接強勁，並紛紛湧現天價破頂成交。當中新地的何文田天鑄，洋房做價不斷創出新高，實用面積3,406方呎的8號屋，成交價逾3.33億元，呎價9.8萬元，破盡九龍區洋房歷來紀錄。



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