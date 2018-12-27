環球樓市：英國住宅均價253萬

英國物業市場成熟，受香港投資者追捧。據英國最新樓價數據顯示，截至10月份，全英20大城市樓價按年升3.2%，平均25.52萬英鎊(約253萬港元)，萊斯特市按年飆7.7%跑贏，樓價17.72萬英鎊(約175萬港元)。



據英國房地產公司Hometrack數據顯示，該國20個主要城市中，萊斯特市升勢最佳，緊隨其後是愛丁堡，按年漲7.4%，平均樓價23.84萬英鎊(約236萬港元)；曼徹斯特位列第3名，升6.3%，平均價16.78萬英鎊(約166萬港元)。



值得一提的是，利物浦樓價升幅跌出首3甲之列，按年升6%排第六，樓價12.1萬英鎊(約119萬港元)。



各個城市住宅的叫價及成交價差距愈見收窄，業主議價空間小，如曼徹斯特只有2%的議幅，而利物浦議價幅度亦創5年以來新低。



受到脫歐等不明朗因素影響，該國成交量急跌15至20%，在供多於求下，各城市的樓價升幅放緩，倫敦更首當其衝，倫敦平均樓價為48.35萬英鎊(約479萬港元)，雖然仍貴絕全國，惟按年錄0.4%的輕微跌幅。



報告指出，倫敦自2012至2016年，增設針對海外買家及非首置客的稅率，打擊買家入市意欲，加上2014年起實施的可負擔樓價壓力測試，令買家轉戰其他回報較高的城市。



報告亦提出，經濟對樓價影響巨大，如阿伯丁市因經濟不穩，影響就業市場及外地投資，繼而令樓價錄得2.8%的跌幅。

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