古勝：中石化具炒作空間

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股在Boxing Day強勁反彈，道指急升逾千點，創史上最大單日上升點數。不過，別忘記這是美股連日大跌之後所作出的技術性反彈而已，絕非顯示後市可以變得樂觀。所以見到港股長假後表現反覆偏軟，亦係理性表現。



投資者宜留意，在技術修正過後，美股將如何走向，乃後市關鍵，若短線資金流出的趨勢未改，美股只會彈完再散！



造成今日的局面，美國總統「侵侵」可謂罪人！口沒摭攔，不顧後果地抨擊聯儲局的加息決定，再加上就美墨圍牆的撥款問題在國會與民主黨角力，搞到美國政府要停擺，為當前的金融頹局添亂。



古勝認為，對住如今的美股，無論大、小戶都會覺冇癮，一來就連龍頭美國企業如蘋果公司的盈利增長都開始放慢，貿易戰對美企的盈利損害正逐步反映出來，可稅務改革的刺激卻在減退；二來美國持續加息對企業和個人的財務影響逐步浮現，加上縮表收緊市場流動性，對來年企業投資亦會有一定的影響。橫睇豎睇，現美股的估值，論風險與回報，欠吸引力。



好了，若然資金持續走出美國，點都要搵個落腳點，也許新興市場可一定程度受惠。隨着內地定調各項穩經濟措施，內銀資本得到充實，民營經濟得到補底，內房調控因應地方差異理性調節，有望吸引長錢目光。



按社科院的預計，明年內地GDP仍超過6%。美元回軟下，人民幣有喘息機會，加上各項穩政策逐漸發揮成效，未來一季可能是布置A股的一個時機，以迎接明年中起三家國際指數公司增配或新納A股指數於旗下指數系列，帶動新錢流入內地。



當然，年關當前，挑戰尤在。近期仍時不時傳來有內地企業出現違約等消息，但總體情況可控，平安過得到年關，相信內地金融市場可以企穩，以等候2月中美貿易談判的結果。觀乎如今美國金融市場好景不常，照計可以增加雙方達成協議的機會，若然真的有好消息，環球股市表現春回大地的可能性不能完全抹殺。



個股消息方面，內地傳媒指中石化(00386)同系公司有兩名高管疑因炒油炒燶招致巨額交易虧損而遭停職，消息拖累其A、H股價齊齊下跌。



老實講，大大小小國資背景企業或國有企業存在各種管治問題，時有所聞，但即使爆大鑊，最終呢啲企業(尤其是大型國企)發展都唔會有咩負面影響，全因有阿爺包底，萬大事都可以「化解」！好似前名中信泰富、現稱中信股份(00267)，2008年炒燶澳元Accumulator招致巨額虧損，現在咪一樣健在。



睇番中石化，其實同系公司高層行為出問題唔係冇前科，早兩三年集團高管才出現過大地震。至於今次出事，何解涉及的交易權限沒有適當監控，亦沒有執行止蝕紀律，且看相關企業正式公布如何解畫。受同系利淡消息影響，中石化短期股價受壓，但該不影響長線業務發展。若然睇好能源板塊表現，短期波動或可帶來操作機會。

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