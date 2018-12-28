陳汝銘：內需食品股行業改善

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，日清食品(01475)主要在香港及內地經營即食麵業務，早前公布截至今年6月底止中期業績，期內收入按年增加18.7%至14.82億元，純利為9,420萬元，按年升2.8%，毛利增15%至4.46億元。



香港業務收入按年增長20.2%至6.59億元，但分部業績按年跌16.8%至5,250萬元，主因生產設備開始折舊，抵銷了部分貢獻。



至於中國業務方面，分部收入按年增加17.5%至8.23億元，主要由於即食杯麵產品表現有所改善，加上繼續在中國擴張版圖，以及於期內平均匯率利好所致，故分部業績按年增加13.2%至6,980萬元。



集團較早前指出，中國即食麵市場銷量經過兩年下跌後，在去年開始有回升趨勢。伴隨着消費升級，消費者偏好尋求較高端產品，優質即食麵市場正在擴張。集團亦增聘銷售人員，加強與現有及潛在分銷商緊密聯繫，並引入更多口味以提升客戶體驗，拓展內地市場。建議可於3.5元附近買入，目標3.9元，跌穿3.3元止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

