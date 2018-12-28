中國銀河國際：A股明年有望築底

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，日前內地召開年度中央經濟工作會議，對2018年經濟工作進行總結，對2019年國家經濟工作作出詳細部署。從會議精神來看，中央總體認為2018年經濟工作的主要任務已較好地完成。



總體看來，該判斷與我們預期一致，2018年全年實際經濟增速維持在6.6%水平，通脹溫和，根據官方統計，及至第三季末，城鎮就業增長目標已提前完成。



無可否認，目前及往後一段時間，內地所面臨的內外形勢複雜而嚴峻。中央認為經濟運行穩中有變、變中有憂，外圍環境複雜而嚴峻，經濟面臨下行壓力。這些問題是發展過程中出現的問題，既有短期，也有長期，既有周期性也有結構性。



中央對於2019年的經濟工作作出部署，工作基調以穩中求進，供給側改革為主線，這意味着推動高質量的發展、堅持新發展理念的大方向不變，防風險、推進脫貧與污染防治三大方向不變，是次工作會議就內地目前面對的短期及長期問題、周期性及結構性問題，提出重要的判斷。



其中，人民銀行貨幣政策與財政政策均會轉趨積極，以支持短期經濟增長，預期人行將有兩至三次定向降準，並謹慎考慮使用價格型貨幣政策工具、降低指標利率以引導市場無風險利率下降。



財政政策方面，則從稅制改革着手，繼續改革增值稅稅制，加強經濟實體動力。另方面，基建投資將進一步擴大，以穩定經濟。



對於是次中央經濟工作會議進行詳細分析後，我們維持當前的年度觀點，展望2019年，內地經濟有進一步下行壓力，全年實際經濟增長料將放緩至6.3%左右，以重要資源配置產生的供給側結構改革紅利，以及旨在對經濟作出短期承托的逆周期措施，將逐步取得成效，預期經濟下滑的壓力2019年度第3季將得到短期控制。



由於商譽減值的關係，2019年第一季企業盈利將出現較大的下跌，這將加快A股指數見底。公用事業、醫藥生物、食品飲料、銀行、家電及休閒服務等通常於下滑周期的防守力均較強，而取得較佳表現。另方面，5G概念、建築等板塊值得關注。

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