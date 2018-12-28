郭家耀：科創板短期對港IPO影響細

中國金洋資產管理董事總經理郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，上海證券交易所日前表示，科創板爭取在2019年上半年「見到成效」，意味註冊制所涉及到的發行、承銷等基礎制度也將進行修訂。



今次建議相信是基於資本市場制度改革無法滿足創新企業和發展的實際需要，科技創新企業頻頻選擇赴香港、美國等地上市。要留下好企業、創新型企業，增強資本市場的融資能力，就必須在確保市場平穩運行的基礎上大刀闊斧地推進改革，科創板應運而生。



根據中證監《通知》，試點企業應當是符合國家戰略、掌握核心技術、市場認可度高，屬於互聯網、大數據、雲計算、人工智能、軟件和集成電路、高端裝備製造、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，且達到相當規模的創新企業。



相對而言，內地新三板主要為創新型、創業型、成長型中小微企業發展服務，特點在於量大面廣，掛牌條件較寬鬆；創業板定位是暫時無法在主機板上市的創業型企業、中小企業和高科技產業企業，上市公司大多從事高科技業務，企業處於創業期，規模較小，業績也不突出。



科創板為服務上海科創中心建設，服務科技創新，定位於交易所註冊制的試點實踐，將帶來大量的新經濟和生物醫藥類企業的證券發行，並不是為了擴大企業覆蓋面以及服務中小微企業發展。



科創板或可讓不少獨角獸有機會留在內地，同時讓投資科創企業的人民幣股權基金有新的通道，方向應該是正面，但執行的成效相信要數年後才能看出來，短期對香港IPO市場未構成太大競爭。



根據德勤中國上市業務組預計，香港新股市場於2019年最多將有約200隻新股，集資約1,800億至2,300億元。科技、醫藥和未有盈利的生物科技，以及教育等新經濟企業可能引起最大的市場關注。相信香港新股市場仍可維持國際上的競爭優勢，有利港交所(00388)的收入。



中國金洋資產管理董事總經理 郭家耀(作者為註冊持牌人士，本人及客戶沒持有上述股份)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

