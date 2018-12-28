袁沛儀：避險貨幣持續受捧

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，目前假期氣氛濃厚，市場交投淡靜，縱使美國白宮不斷傳出人事上的消息以及政府繼續停擺，但對市場影響有限，料美元只見整固格局，美匯指數在96.3至97.5區間上落。



市場焦點繼續放在股市上，美股連跌兩個禮拜，技術上超賣，因此料見短線反彈，惟參考聰明錢指標預示前景繼續看淡，料避險貨幣繼續受捧；估計美元兌日圓重返110，美元兌瑞郎下試0.9860。



金價同樣看漲，料上試1,290美元，利好澳元，加上澳元技術上貼近保力加通道底，估計短線上試0.7160。紐元亦然，因此下行空間有限，料將上試0.6820。

雖然油組明年繼續減產，規模只每日80萬桶左右，但美國原油存庫回升，料油價繼續偏軟下試42美元。美元兌加元繼續在10月初以來形成的上升軌內行走，料進一步上試1.3670。



歐洲方面消息淡靜，歐元技術上多項指標均呈中性，料短線繼續在1.1380附近窄幅橫行。加上市場繼續觀望下月尾才舉行的脫歐草案表決，料此前英鎊在1.2480至1.2740區間上落。

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