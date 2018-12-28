東方日報B1：港股彈唔起　基金教父估再冧一成

儘管美股道指周三報復式反彈逾一千點，刺激亞股周四普遍跟隨向上，可惜中港股市照跌。恒生指數跌172點，收報25,478點；國企指數更跌穿一萬點關，收報9,991點，創去年5月8日後收市新低。中國滬綜指亦跌0.61%。「基金教父」雷賢達直言，無論美國或中港股市均未跌完，港股再跌10%「好平常」。



日本股市連續第二個交易日向上，並跑贏區內其他股市。日經指數周四急漲750點或3.88%，收報20,077點。東證指數更漲4.9%，過去兩日累漲6.1%，收復聖誕節當日狠插4.9%失地。



大和證券社長中田誠司相信日股最壞時刻已經過去，因主要指標如市盈率已有足夠調整，經濟基調沒明顯轉壞迹象。他認為，若環球經濟增長達3.5%，繼而推動日本企業盈利增加7至8%，日經指數明年四月開始的下個財政年度有望漲至26,000點的1991年來最高水平。



不過，中港股市反彈乏力。滬綜指開市漲1.18%後，漲幅曾擴至1.35%，高見2,532點，可惜午後2,500點關得而復失，更以全日最低位2,483點收市，創2014年11月20日後收市新低。



深成指同樣單日轉向，早段曾漲1.73%，高見7,415點，但高位缺乏承接，並以全日最低位7,215點收市，跌1.02%。深圳創業板指數收跌1.27%，報1,248點，創逾一周最大單日跌幅。滬深兩市主板周四成交額合共2,639億元人民幣，滬股通淨流入11.44億元人民幣，深股通淨流出4.5億元人民幣。



港股方面，恒指開市上漲167點，四分鐘後漲幅已擴至269點，高見25,920點，可惜之後輾轉回落，尾段曾倒跌204點，低見25,446點。國指早段曾漲119點，高見10,182點，尾段一度倒跌87點，低見9,975點，收市依然下跌71點。



大市交投淡靜，總成交約564億元，沽空金額近87億元，沽空比率15.44%。盈富基金(02800)沽空股數較周一增逾43%，沽空金額佔正股成交額逾85%。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，港股周四未能反彈，其中一個原因是內地規模以上工業企業利潤三年來首錄按年倒退，加深投資者對中國經濟的憂慮。數據與中資股盈利關聯度高，料這不利因素困擾港股。亞洲區股市中長線跑出的前提是美元匯價維持跌勢，但短線未必出現。



他維持恒指今年在25,300至26,000點之間「收爐」的預測，但觀乎早段恒指逼近26,000點時已經遇到阻力，反映有投資者趁反彈離場，警告即使淡友於今日期指結算前「再沽落去嘅意義唔大」，但下月或利用中美貿易談判及英國脫歐的不確定性，進一步推低大市。



雷賢達更直言，「環球股市已經跌完是言之尚早」，因為經濟增長放緩的因素尚未完全反映，港股「估值平一樣可以低迷一段時間」，預期明年高低波幅會超過6,000點。他又說，股市重返升軌的條件是經濟前景明顯變好，及貨幣政策出現一百八十度轉變，例如美國聯儲局重啟量寬，但現時兩者發生機會低，反而中港明年消費意欲倒退、地產價格下行的可能性較高，聯儲局利率正常化進程未完結。



耀才證券研究部副總監陳偉聰指，周三美股反彈並非由基本因素推動，能否持久存疑。雖今年港股急瀉，之後未必跟美股跌勢，但內地股市頹勢未改，沒利好因素令恒指突破26,000點，故港股短線維持悶局。



此外，港股美國預託證券(ADR)周四早段普遍偏軟，滙豐控股(00005)報63.04元，較港低0.96元；騰訊控股(00700)報306.34元，低3.26元，相當於恒指再跌203點。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

