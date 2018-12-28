歐股收市下挫　德國DAX急跌逾250點

歐洲股市收市受壓。英國富時100指數收報6,584點，跌101點或1.52%；法國CAC指數收報4,598點，跌27點或0.6%；德國DAX指數收報10,381點，跌252點或2.37%。



中美貿易關係再度緊張，外媒引述消息指，美國總統特朗普正考慮簽署行政命令，禁止美國企業使用中國華為及中興通訊所生產的設備。有關消息令環球金融市場再度添壓。



個股方面，法國機場經營商Vinci Airports宣布斥資37億美元收購倫敦Gatwick機場的50.01%股權。Vinci股價全日收漲0.2%。



意大利銀行Banca Carige主要股東阻止該行發行4億歐元的股票，拖累該行股價大跌12.5%。

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