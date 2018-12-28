美投資大師：明年牛市有望再臨！

美國投資大師、Leuthold Group首席投資策略員Jim Paulsen接受外媒訪問時表示，美股維持多年的牛市仍有望繼續，主要由於經濟增速放緩，以及聯儲局政策立場轉鴿。



Paulsen表示，預期2019年四個季度，美國經濟增長均將低於2%，令聯儲局不得不暫停加息及縮減資產負債表，這將刺激牛市再臨。



他建議投資者應該更加進取入市，因為經濟不會步入衰退。不過，Paulsen坦言，目前尚不知股市何時見底，未來一段時間將繼續波動，又稱明年股市會否再創新高還是未知數，但整體表現料將向好。

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