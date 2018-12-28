美股跌幅曾擴至逾600點　科技股集體受壓

美股道指在周三(12月26日)創下歷史最大升幅後，周四未能延續強勢，道指至中後段跌幅擴大，最新報22,303點，跌574點或2.5%，盤中最多跌逾600點；標指最新報2,404點，跌63點或2.57%；納指最新報6,362點，跌191點或2.93%。



美國大型科技股集體下跌，Alphabet急跌逾3%；蘋果公司下挫4.2%；Facebook亦跌2.6%。



美國聯儲局主席鮑威爾保住烏紗被指是推動周三股市大漲的原因之一。消息指鮑威爾對於與美國總統特朗普會面持開放態度，特朗普亦願意與鮑威爾會晤。



然而，美國政府局部停擺進入第6日仍困擾市場，美國總統特朗放狠話指，為獲得50億美元的邊境牆撥款，他準備要等多久就等多久，「不惜一切代價」。



再者，中美貿易關係再度緊張，亦困擾着市場。外媒引述消息指，美國總統特朗普正考慮簽署行政命令，禁止美國企業使用中國華為及中興通訊所生產的設備。有關消息令環球金融市場再度添壓。

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