【市前重點睇】美匯回至96.5　金價觸及1284美元

●美匯指數回落至96.5，港匯企7.831，離岸人民幣(CNH)高企6.87，圓匯企110.9，歐元升至1.143，英鎊於1.26水平上落。金價隔夜觸及1,284美元，最新企1,275美元。布油挫至52美元，紐油低見45.3美元。道指期貨跌逾100點。



●美國政府關停進入第6日。共和黨助理人員表示眾議院不會在周五(28日)安排任何投票，意味美國政府部分關停狀態將至少持續至周末。



-民主黨議員佩洛西助手表示，等明年1月3日新一屆國會就位，民主黨佔據眾議院主導權後，將採取行動「迅速結束特朗普導致的政府關停狀態」。



●中美貿易1月7日談判在即，傳中國希望美國取消已生效的懲罰性關稅，並不再實施新關稅，官員亦正研究其他反制措施。



-美國貿易代表辦公室批准首批針對中國984項商品關稅豁免申請，包括用於船舶推進系統的火花點火發動機，放射治療系統，用於空調或取暖系統的恒溫器等。



●道指波幅超過800點，一度挫611點，收報23,138點，升260點或1.14%；標指收報2,488點，升21點或0.86%；納指收報6,579點，升25點或0.38%。 https://bit.ly/2Q4LRzK



●港股ADR指數收報25,482點，升4點。 https://bit.ly/2ERAf0T



●美國10年期國債孳息率跌4.13個點子，報2.7666厘。



●聯儲局前理事Lawrence Lindsey指出，聯儲局應放慢加息步伐，又將特朗普對他們緊縮行動的批評視為「噪音」。



●聯儲局11月進行的一項調查發現，大多數金融信貸機構旗下的主要客戶都有涉足新興市場，但已在減少新興市場資產比重。 https://bit.ly/2EUyxgd



●美國上周新申領失業救濟人數符預期。 https://bit.ly/2CAWAOG



●紐約期油收報每桶44.61美元，跌3.48%；布蘭特期油收報每桶52.16美元，跌4.24%。 https://bit.ly/2CBkzgX



●紐約期金收報每安士1,281.1美元，升0.6%，連續3日上漲，接近6個月高位。 https://bit.ly/2LAxa6T



●英國富時100指數收報6,584點，跌101點；法國CAC指數收報4,598點，跌27點；德國DAX指數收報10,381點，跌252點。 https://bit.ly/2AjTME5

美股轉跌打破了歐股年底反彈的希望，歐元區斯托克50指數週



-歐洲STOXX 50指數下跌1.2%，較2017年11月高位累跌約21%，進入熊市。今年初德國DAX和意大利FTSE MIB指數已經「陷熊」。



●歐洲央行經濟公報表示，經濟面臨下行風險上升，貿易保護主義將在明年抑制全球經濟增長。



●華為預計，2018年營收將增長21%。輪值董事長郭平在新年致辭誓言公司將加倍努力，引領第五代無線通信技術革命。



●美國研究機構中國褐皮書國際指出，國有和民營企業大量借貸、並未能促進增長情況下，中國經濟狀況正在惡化，並可能在2019年更加疲弱。



●人民銀行貨幣政策委員會第4季例會的新意主要體現在3點，即匯率穩定、三角良性循環、不提去槓桿。



-人民幣匯率2018年累計貶值約5.2%，雙向波動更明顯，全年振幅創1994年匯率並軌以來最大紀錄。



●湖南衡陽撤回暫停執行商品房限價政策。 https://bit.ly/2Rg5cCJ



●香港11月出口按年下滑0.8%，為2017年1月以來首次下降；進口增長0.5%，貿易逆差為450億港元。



●新創建將以215億元收購富通保險，冀跨界涉足保險業務。 https://bit.ly/2VcHaaJ



●本地休閒食品零售商優品360周五起接力招股，入場費2,424.18元，預期明年1月11日於主板掛牌。 https://bit.ly/2rX8mNe



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：港股彈唔起 基金教父估再冧1成

https://bit.ly/2VcMT0o



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

