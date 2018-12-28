中國北斗覆蓋面擴至亞太之外　目標2020年全球覆蓋

外電報道，中國於11月發射了第42和第43顆北斗衛星，將覆蓋範圍擴大到歐洲和非洲的部分地區。北斗衛星導航系統周四(27日)開始將服務擴展到亞太地區之外，目標是成為未來的主導技術。



中國從90年代開始研究自己的衛星導航和定位系統，以減少對美國開發GPS的依賴；目前處於第三階段，能夠在不同地理區域提供導航和定位服務，目標是到2020年完成全球覆蓋。



北斗服務類似於美國的GPS，使用一系列衛星為用戶提供精確定位，誤差約為10米。全球銷售的大多數智慧手機晶片都將兼容北斗，這也是第一款具有簡訊等內置電信功能的導航系統。



除了為中國的軍方和關鍵基礎設施提供導航和定位，北斗的應用已拓至從地圖服務到汽車和智慧手機；愈來愈廣泛。



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