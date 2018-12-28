亞洲股市：日股跌0.2%　東芝升逾1%

亞洲3大主要市場個別發展。日經225指數早段跌50點或0.25%，報20,026點。



個股方面，報稱日產及萬事得擬將中國汽車產量削減20%，股價分別跌0.2%及0.57%。香港維權基金Argyle Street Management要求東芝進一步剝離如Toshiba TEC等非核心業務，以提高企業利潤。東芝升逾1%，Toshiba TEC升0.43%。



南韓首爾綜合指數升13點或0.68%，報2,042點。三星電子升0.52%。現代汽車集團跌0.42%，傳公司擬明年分拆Hyundai Engineering於南韓交易所上市。Hanjin Kal跌逾5%，公司獲KCGI增持，由9%增持至10.81%。



澳洲悉尼普通股指數亦升26點或0.48%，報5,689點。澳洲兩大主要銀行ANZ Bank及Westpac於Boxing Day出現系統故障，外電指兩間銀行開始向客戶償還早前收取的不正確費用及利息，兩銀行股價齊升逾1%。



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