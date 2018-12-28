內地萬億規模減稅降費已在路上　主要方向是調降增值稅

內媒頭版評論文章稱，從數次國務院會議以及中央經濟工作會議釋放明確的減稅信號，種種跡象表明，更大規模的減稅降費已經在路上，具體方案的落地只是時間問題。減稅方案主要方向是調降增值稅，也不排除會減免部分行業所得稅。



目前中國增值稅有16%、10%和6%三檔稅率，行業之間稅負不均。在完善稅收體制的大趨勢下，增值稅有望按照三檔併兩檔方向調整稅率水平。



企業所得稅更有可能的做法是實施結構性減免，特別是針對小微企業和高新技術企業實施稅收優惠政策。



根據有關研究測算，中性條件下，明年中國減稅規模有望達到7,000億元人民幣。因此，考慮到中央經濟工作會議提出的「實施更大規模的減稅降費」，保守估計，減稅規模大概率會突破萬億元甚至更高。



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