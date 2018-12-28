【即市分析】大戶短線屠牛動機仍大

東方產經專欄作家Handsome哥：美股假後復市後勁彈，加上外電消息指美國副貿易代表擬於下月初率團到中國進行貿易磋商，本以為有利港股表現。不過，市傳美企將禁買華為及中興通訊(00763)產品，市場憂慮中美科技戰火再起，A股周四(27日)先高後低，滬綜指更創下2,483點的逾4年低，港股在期指結算日亦由升轉跌，恒指最後以25,478點收市。



仲有一個半交易日就完咗2018年，究竟指數能否維持喺兩萬五樓上完成今年結算？由恒指牛熊街貨數據所見，上日恒熊街貨重貨區在26,600至26,699點，街貨4.24億份，相對期指約752張(減少12張)。最多新增區為25,928至25,999點，合共有3.11億份街貨，相對期指約555張。



至於恒牛重貨區為25,000至25,099點，街貨9.02億份，相對期指約1,718張(減少約1張)。最多新增街貨區則在25,300至25,308點，合共有4.22億份街貨，相對期指約839張。



由於恒牛重貨區及新增街貨區距離現價僅約400多點及100多點距離，相信大戶短線再推低指數劏多浸「牛」的動機仍然較高。不過，近日環球股市持續波動，中美關係如何發展繼續牽動市場情緒，下周一又只得半日市，即市跟勢短炒無妨，但如無必要都唔好揸貨過周末，以免增加心理壓力。

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