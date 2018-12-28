A股快報：油股沽壓大　北斗概念股炒上

內地股市開市變動不大，滬綜指高開0.53點或0.02%，報2,483.62點；深成指高開14點或0.2%，報7,229點；滬深300指高開4點或0.14%，報2,994點；創業板指低開0.02點，報1,248.06點。



板塊方面，次新股升逾2%；家具、環保、飛機製造、水泥及金融股分別升0.3至0.4%。石油股跌0.83%；電器、家電、玻璃及食品股下跌。



國際油價急挫，石油股沽壓沉重，通源石油及海默科技跌逾3%；仁智股份跌逾2%；上海石化及中國石油亦跌近1%。



中國石化低開3.81%，公司指其子公司聯合石化在某些原油交易過程中，因油價下跌產生部分損失，正在評估具體情況。聯合石化總經理陳波和黨委書記詹麒因工作原因停職，由副總經理陳崗主持行政工作。



北斗系統概念股炒上，中海達漲逾8%；北斗星通升逾5%；華力創通升逾4%；海格通信升逾3%。外電報道，中國於11月發射了第42和第43顆北斗衛星，將覆蓋範圍擴大到歐洲和非洲的部分地區。北斗衛星導航系統周四(27日)開始將服務擴展到亞太地區之外，目標是成為未來的主導技術。



蘭州民百、嘉澤新能一字漲停。上交所公布年報預約披露時間表，蘭州民百拔得頭籌，將於明年1月25日披露，而嘉澤新能於1月29日披露。



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