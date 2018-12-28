傳合肥近期也悄悄鬆　市場料內地至少30城市陸續來

今個月以來，內地有3個城市放鬆了房地產市場調控，繼之前廣州和菏澤市調控略有放鬆後，周四湖南省衡陽市住建局官員證實暫停執行商品房監制手續。最新消息指，安徽省合肥市在近期悄悄鬆綁了限購；調整後所執行的限購政策是：四縣一區家庭戶無需提供社保證明即可購房。



隨着樓市降溫，市場預期有更多地方會對樓市鬆綁。瑞銀一份報告預計一些城市將在2019年放寬樓市限制。中原地產駐北京研究主管張大偉表示，至少有30個城市的樓市調控可能會出現一波輕微放鬆。但他補充，只要人行對房地產相關貸款不放鬆，房地產市場不太可能獲得顯著提振。



分析指，中國轉向促增長模式，即使中國政府避免任何全國性的政策放鬆，以遏制投機炒房，但地方政府對樓市限制政策的調整，或有助於國家經濟增長。







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