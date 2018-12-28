【即市分析】國策支持　5G概念危機並存

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：本月中旬舉行的內地中央經濟工作會議雖未有驚喜，但當中提到將加快5G商用步伐，同時加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設，引發市場對5G的憧憬。近期相關概念股備受追捧，中興通訊(00763)、中國通信服務(00552)、長飛光纖(06869)及京信通信(02342)走勢普遍強於大市。



事實上，5G技術對民用以及軍用都至關重要，亦被視為中國提升產業生產力及競爭力的重要部分，並有望在2019下半年至2020年步入商轉。根據國際研究暨顧問機構Gartner調查結果顯示，66%的企業組織有意在2020年前部署5G，反映行業商機無限。



華為早就在2009年已啟動5G研究，在行業具有領先優勢。有分析認為，「華為事件」為美國打擊中國科發展的手段之一。昨日(27日)更有外電引述消息指，美國正考慮明年發布行政命令，禁止該國公司使用華為和中興生產的電訊設備，拖累A股市場的晶片股急挫。



不過，由今次中國對事件的強硬態度，以及中央經濟會議的取向，相信無論中美兩國未來關係如何，都不會動搖中國發展5G的決心，行業前景值得看高一線，相關股份仍可作中長線收集。



部署方面，中興及長飛光纖近月仍主要在低位橫行，在未升穿區間波幅前，不宜過分憧憬。至於中通服及京信通信走勢轉佳，值得吼位加注。另外，近期表現相對強的中國鐵塔(00788)亦可受惠5G概念，周四(27日)更一度創出1.57元的上市新高，短線整固後料可繼續破頂，不妨趁回調收集，止蝕位於1.4元。

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