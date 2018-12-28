【即市分析】樓市調控鬆綁　內房股值博嗎？

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：近日，有關內地部分城市放鬆房地產調控措施的消息接踵而至。隨着經濟下行壓力增加，債務危機嚴峻，市場預期將有更多城市「鬆綁」樓市調控，以協助在年關前後消除不利經濟穩定的因素。



到底內房鬆綁，是否意味內房股有得炒？這要看調控鬆綁後，經濟景氣和房屋需求的表現。近來已聽聞不少有關持有多層住宅的內地業主，在經濟不景，無法供款之下，選擇斷供。若然這類情況持續增加，而調控鬆綁所釋放的購買力不足以相抵，那並無助於改善內房氣氛，帶動銷售，更遑論要刺激股價表現。



此外，需要密切觀察，鬆綁過後房企會否面對現實，加大減價促銷套現的力度，皆因在市場流動性緊張之下，房企貨如輪轉，才能應對資金流轉的問題。



事實上，湖南衡陽最新再撤回暫停執行商品房限價政策，政策朝令夕改，令投資者無所適從。如是者，建議還是先忍忍手，觀察鬆綁消息下，內地樓市的表現，再布置內房倉位。畢竟如今身處熊市，不利資產價格表現，缸邊友現金資源珍貴，最怕上錯車唔肯止蝕，資金被套牢。即使屬長線部署，亦宜從小量有國資背景的大型內房股入手，以策萬全。



地產發展板塊表現追蹤

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專家：至少30城市可能放鬆調控

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湖南衡陽撤回暫停執行商品房限價政策

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