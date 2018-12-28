中金報告：料中石化需進行150億人幣庫存減值

中國石化(00386)附屬聯合石化兩名高管「炒燶油」，拖累股價急跌。中金發表報告指出，除了相關損失外，中石化在2018年10月至2019年1月可能需要進行大約150億元人民幣的帳面庫存減值。



中金表示，聯合石化在原油期貨交易中出現虧損，可能是因為採取了買入看漲期權的同時，賣出看跌期權的策略；而大多數虧損可能產生於賣出看跌期權的過程中。該行認為中石化股價短線面臨進一步下跌的風險。



內地媒體引述消息稱，聯合石化總經理陳波在70多美元的時候增持原油期貨好倉，據說買了3,000至7,000萬桶，結果令公司虧損數十億美元。



中石化昨日收市跌4.7%，今早曾跌逾半成，低見5.4元，兩日累挫近1成。該股已連跌第9日，累積跌幅達17%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

